Diogo Amaral divertiu os seguidores da sua página de Instagram com um engraçado vídeo que partilhou. No mesmo, Jessica Athayde cola-lhe fita cola no rosto, fazendo com que este fique com uma careta.

"A minha Célia quando quer também sabe ser romântica", escreveu, em tom de brincadeira, referindo-se à atriz.

Importa recordar que em comum o casal tem um filho: o pequeno Oliver.

O artista é também pai de Mateus, que nasceu do relacionamento com Vera Kolodzig.

