Tatiana Oliveira, do 'Casados à Primeira Vista', partilhou na sua página de Instagram um vídeo que foi gravado pelo companheiro, Bruno Magalhães, momentos antes do parto do primeiro filho.

O casal deu as boas-vindas ao pequeno Artur há três meses, dia único e "agridoce" que foi recordado esta sexta-feira, 3 de dezembro.

De lembrar que pouco tempo antes do nascimento do primeiro filho, Tatiana Oliveira sofreu com a perda da mãe.

"Há três meses estávamos assim... Ansiosos pelo nascimento do Artur. O meu coração estava partido pela ausência da minha mãe, tinha passado cerca de um mês que ela nos deixou", lembrou.

"O Bruno estava a apoiar-me e a tentar animar-me com as suas 'maluqueiras'. O meu sentimento era agridoce. Feliz pelo meu Artur, mas ainda a passar pela perda", confessou.

