Ruben e Tatiana Boa Nova estiveram este sábado, dia 2 de setembro, no casamento de uns amigos e a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' deixou na sua conta no Instagram alguns registos deste dia, revelando ainda uma curiosidade a seu respeito.

Nas imagens pode ver-se Tatiana usando um vestido verde militar comprido, só com um ombro e uma grande abertura lateral, enquanto Ruben e Lourenço usavam visuais idênticos.

Pai e filho vestiram camisas brancas, calções verde militar, laço da mesma cor, e sapatos brancos, ou seja, a família usou looks com os mesmos tons para marcar presença no evento.

"Curiosidade sobre mim: sempre que venho a algum evento, adoro vir a fazer 'match' [a condizer] com os meus meninos. Tento vestir-nos sempre no mesmo tom e adoro ver", contou Tatiana, desvendando assim que as ideias dos visuais foram suas.

