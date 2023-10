Tatiana Boa Nova recorreu ao Instagram para assinalar publicamente o 64.º aniversário da mãe.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' partilhou várias imagens ao lado da progenitora e na legenda deixou uma bonita declaração.

"64 anos! A minha mãe hoje fez 64! Cada vez mais tenho a certeza que o mais importante e melhor da vida é ter os nossos cá! Valorizá-los enquanto os temos e aproveitar ao máximo todos os momentos… hoje estivemos todos juntos. E estes são para mim os momentos que mais me fazem sentir feliz! Ter os meus comigo, com saúde e juntos", começou por escrever.

️"Para tudo ser perfeito era ter cá o meu pai. Que está lá em cima, feliz certamente por ver que continuamos com a mesma união de sempre. Nem sempre os mostro aqui, porque quando estou com eles raramente pego no telefone. Aproveito ao máximo para conviver, rir e partilhar momentos inesquecíveis. Momentos esses que nem sempre ficam em fotografias, mas ficam sempre gravados nas nossas memórias. Hoje decidimos tirar fotografias, para mais tarde recordarmos os 64 da nossa cabecilha ️ que é mãe, avó, bisavó e sogra", concluiu Tatiana.

