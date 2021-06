É caso para dizer: quem as viu e quem as vê. Débora Monteiro partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram uma ternurenta fotografia protagonizada pelas filhas gémeas.

Na legenda da publicação, a atriz de 37 anos referiu: "Como prender as bebés para conseguir fazer alguma coisa, como vestir-me, por exemplo...".

Note-se que as pequenas Alba e Júlia completam um ano de vida no próximo mês. As meninas são fruto do relacionamento da artista com Miguel Mouzinho.

