António Sala lembrou Carlos Paião no dia do aniversário do cantor.

Se fosse vivo, Carlos Paião faria hoje 66 anos. António Sala fez questão de assinalar o aniversário do cantor nas redes sociais, escrevendo um texto que lhe é dirigido. "Querido amigo, hoje é o dia do teu aniversário. Quantos anos já passaram. Mas, a saudade, essa não passa. Hoje e sempre estás nos nossos corações, Carlos Paião", fez notar o comunicador. Na caixa de comentários, várias foram as pessoas que recordaram com carinho o artista. Carlos Paião, vale lembrar, morreu a 26 de agosto de 1988, vítima de um grave acidente de viação.