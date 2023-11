Morreu o ator Tyler Christopher, mais conhecido pelo papel em 'General Hospital'. Tinha 50 anos.

A notícia foi confirmada por um colega de 'General Hospital', Maurice Benard, através de uma publicação que fez no Instagram.

"É com grande tristeza que partilhamos a notícia da morte do Tyler Christopher", começou por dizer, revelando que o artista morreu na manhã desta terça-feira no seu apartamento em San Diego.

"O Tyler era uma pessoa verdadeiramente talentosa que iluminava o ecrã em cada cena que apresentava, e adorava trazer alegria aos seus fãs através da representação", destacou depois.

"Era uma alma doce e um amigo maravilhoso", continuou, referindo também as lutas do ator. "Era um defensor dos cuidados com a saúde mental, do tratamento para o uso de substâncias e falava abertamente sobre a sua luta contra o transtorno bipolar e álcool", disse.

"Estamos arrasados com a perda do nosso querido amigo e rezamos pelos seus filhos e pelo seu pai", completou.

