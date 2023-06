David Carreira esteve em Benfica, Lisboa, na passada sexta-feira, dia 23 de junho, para um concerto.

A atuação acabou por se tornar ainda mais especial devido à inesperada surpresa da mãe, Fernanda Antunes, que apareceu sem avisar.

"Não podia ser melhor! A minha mãe no show em Benfica, com mais de 30.000 pessoas e com o novo single 'Tu e Eu' com mais de 1 milhão e 400 mil visualizações. Obrigado por tanto amor", escreveu o cantor na legenda de um vídeo de um abraço dado à mãe.

Veja abaixo.

