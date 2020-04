Tânia Ribas de Oliveira decidiu terminar a noite desta quinta-feira com um desabafo sentido onde partilha com os seus seguidores como têm sido as rotinas em sua casa em tempo de quarentena.

Mãe de dois meninos, Tomás e Pedro, as atenções da apresentadora e do marido estão agora mais centradas nas aulas virtuais do filho mais velho - Tomás, de sete anos. Porém, foi ao rebento mais novo, Pedro, de quatro anos, a quem Tânia decidiu dedicar as suas palavras.

"Passa por isto com a ligeireza dos fortes: não tem aulas como o irmão que precisa da atenção dos pais, mas tem quatro anos e anda de colo em colo nos intervalos das obrigações. É um herói, no meio disto tudo", começou por declarar a mamã orgulhosa, que sente estar agora a dar menos atenção ao seu "bebé".

"Hoje, antes de adormecer, colado a mim, pedi-lhe desculpa por não lhe darmos - nestes dias de adaptação à escola do Tomás à distância - a atenção que merece e precisa. Responde: 'não faz mal, mãe. Não fiques triste, o Tomás tem escola no escritório e eu não! Eu só brinco'. Ele 'só' brinca, quando brincar é tudo o que é preciso na idade dele. Sempre de sorriso aberto, o Pedro - com o sol no coração - é a benção mais bonita que a nossa vida poderia ter tido", contou, deixando os seus seguidores emocionados com a maravilhosa resposta do pequeno Pedro.

"Obrigada pela tua compreensão, meu amor! Estamos a entrar nos eixos desta nova realidade e vamos todos, daqui a nada, brincar muito! E ao ar livre, como sempre fizemos. Até lá, adormecerás sempre colado a mim, e encher-te-ei de beijos e de mimos a toda a hora (mesmo quando o mano está em aulas e tu estás ao nosso colo, ao lado, orgulhoso dele). Bebé mais lindo. O Amor não me cabe, transborda-me", completou a dedicada mãe Tânia.

