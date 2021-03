Tânia Ribas de Oliveira aproveitou a manhã de terça-feira para, antes de voltar ao trabalho na RTP, matar saudades dos passeios pela praia. Para a apresentadora este foi um momento de liberdade do qual fez parte apenas a realidade, dispensando filtros ou maquilhagem.

"Esta fotografia não tem um único filtro nem uma pinga de make up. Sou eu, esta manhã, antes de ir trabalhar, numa visita à praia, depois de tanto tempo", começa por ler-se na legenda da fotografia partilhada pela apresentadora.

Aos 44 anos, Tânia Ribas mostra-se desta forma confiante na sua imagem e crente daquela que é, na sua opinião, a verdadeira beleza.

"Eu, tal e qual como sou, no meu lugar favorito: junto ao mar. Feliz, como uma criança. E a essência da beleza é esta, não é mais nenhuma. Não há nada que chegue à paz de espírito. A felicidade está sempre dentro do nosso coração. Nasce sempre no mesmo lugar", pode ainda ler-se na legenda da publicação.

