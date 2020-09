Tomou lugar na tarde desta quinta-feira, dia 10, no Capitólio, em Lisboa, a apresentação da nova grelha da RTP, um evento que contou com a presença de várias caras conhecidas, de entre as quais a anfitriã das tardes, Tânia Ribas de Oliveira.

Sem deixar escapar um momento para as redes sociais, a apresentadora partilhou com os seguidores o visual escolhido para a ocasião - e recebeu os maiores elogios.

A conselho do stylist Tiago Filipe Baptista, foi com um vestido verde esmeralda, curto, repleto de folhos que Tânia Ribas de Oliveira se fez notar.

Espreite abaixo.

