Tânia Ribas de Oliveira e a família encontram-se ainda em processo de luto pela morte daquele que foi o 'cãopanheiro' de todos durante 13 anos. Bauer, o cão da família, morreu recentemente, deixando enorme tristeza no coração da apresentadora, do marido e dos dois filhos de ambos.

"Não há único dia que não nos lembremos de ti, sabes? Um dia que seja. E já nos lembramos sem dor, só com saudade. Mas a saudade já nos faz companhia, a companhia que sempre nos fizeste", começa por declarar o rosto da RTP ao partilhar este domingo uma montagem fotográfica com alguns dos melhores momentos passados ao lado do seu "querido Bauer".

"Quem nunca teve um cão, imagina. Quem tem ou teve, sabe. Somos quatro, seremos sempre cinco. Bauer querido, uma vida contigo e soube a pouco. 13 anos e meio", termina.

