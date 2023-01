Esta sexta-feira, 6 de janeiro, não faltam motivos para celebrar na família de Tânia Ribas de Oliveira. O tio e padrinho da apresentadora celebra 77 anos de vida, tendo sido presenteado com um texto emotivo da apresentadora.

"Piscinas do Vimeiro, Verão de 77. Eu e o meu tio Tó, também meu padrinho de batismo, único irmão do meu pai. Das pessoas mais altruístas que conheço, tão importante na minha infância, onde me ajudou a ser tão feliz", começou por declarar o rosto da RTP.

Às suas palavras, Tânia juntou uma fotografia antiga, na qual surge ainda bebé, que mostra padrinho e afilhada "como tantas vezes na vida depois disso: ele a amparar e ela a confiar".

"Meu amigo para sempre, tão parecido com o meu avôzinho (seu pai) e tão cúmplice da minha avózinha, que já está no céu [...] Hoje, o Tózinho faz anos! E continua assim: lindo! Parabéns, pai...drinho!", completou.