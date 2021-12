Tânia Ribas de Oliveira tem um novo elemento na família! A apresentadora usou a sua conta de Instagram para apresentar aos seguidores a sua nova 'cãopanheira', de nome Mel.

"O Natal chegou mais cedo! Bem-vinda, Mel! Estávamos à tua espera! O Bauer está feliz e connosco!", referiu na legenda, não esquecendo o outro patudo lá de casa.

Nas imagens, os filhos da comunicadora, Tomás e Pedro Cardoso, aparecem entusiasmados a brincar com o seu novo animal de estimação.

Ora veja:

Numa publicação feita domingo acrescentou: "Sou a Mel, cheguei como presente de Natal antecipado para o Tomás, para o Pedro, para o João e para a Tânia! É incrível como se derretem comigo, acho que estão mesmo felizes com a minha chegada e eu não poderia estar numa casa com mais amor! Já gosto tanto deles que até lhes dei um bombom de primeira noite: dormi a noite toda na minha cama e não fiz barulho nenhum! Bom, agora vou brincar com o Tomás que é sempre o primeiro a acordar, já percebi! Se vissem o brilho nos olhos deles".

