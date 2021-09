A minutos de entrar no ar com a nova temporada do programa 'A Nossa Tarde', Tânia Ribas de Oliveira partilhou nas redes sociais o visual escolhido para o regresso à televisão.

A apresentadora da RTP apostou num look colorido, em tons de amarelo, e brilhou com uma saia e camisa da marca francesa Claudie Pierlot Paris.

A título de curiosidade, as peças usadas por Tânia Ribas de Oliveira estão disponíveis na loja online - saia de tamanho midi pelo valor de 225€ e a camisa com estampado por 245€.

Tânia Ribas de Oliveira no programa 'A Nossa Tarde, da RTP© Instagram

