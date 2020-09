Aos 73 anos, Arnold Schwarzenegger parece ter conseguido um fiel discípulo daquelas que são as suas maiores paixões: o fisiculturismo, o culto pelo corpo e o exercício físico.

O filho do ator, Joseph Baena, de 22 anos, está cada vez mais empenhado em seguir os passos do pai. O jovem dá que falar pelo seu corpo musculado e pelas muitas vezes em que no ginásio recria as poses do pai para realçar a sua forma física.

Confira a galeria para ver as fotografias de Joseph Baena que fazem sucesso entre os seus 188 mil seguidores do Instagram.

