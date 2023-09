É caso para dizer 'tal mãe, tal filha'. Laura Figueiredo mostrou o novo corte de cabelo da filha mais velha, Beatriz, que carinhosamente trata por 'ninja', numa publicação na sua página de Instagram.

A companheira de Mickael Carreira partilhou uma montagem de fotografias na qual colocou uma imagem sua e uma da filha já com o novo visual.

As semelhanças entre as duas são de facto inegáveis.

Recorde-se que Laura foi mãe pela segunda vez este ano após o nascimento do pequeno Gabriel, fruto do relacionamento com Mickael Carreira.



© Instagram - Laura Figueiredo

