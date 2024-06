Numa altura em que as acusações de assédio e agressão sexual contra Gérard Depardieu, ator que deu vida à personagem Obélix em diversos filmes, já não são uma novidade, sabe-se agora que Edouard Baer, que 'vestiu a pele' de Astérix, também enfrenta queixas semelhantes.

De acordo com um artigo conjunto publicado nos sites Mediapart e Cheek, Baer está a ser acusado de assédio e agressão sexual por seis mulheres que tinham cerca de 20 anos entre 2013 e 2021.

As atitudes em causa, segundo o documento, terão ocorrido no escritório do ator, em produções teatrais e em presenças na rádio.

Edouard Baer, entretanto, já reagiu às acusações. Num comunicado enviado aos sites que avançaram com a denúncia, o ator, de 57 anos, esclarece: "Não me reconheço nas palavras e gestos que me são atribuídos. Só posso expressar o meu pesar pelo facto de o meu comportamento ter deixado estas mulheres desconfortáveis ​​ou magoadas".

