Susana Vieira celebra 60 anos de carreira e também vai comemorar a data em Portugal. Como a própria já tinha anunciado, prepara-se para apresentar a peça 'Uma Shirley Qualquer'.

Na peça, que vai estrear no dia 18 maio no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, Susana Vieira interpreta Shirley Valentim, "uma mulher casada e mãe de dois filhos que convive com o pior tipo de solidão: aquela que se sente mesmo estando acompanhado".

Esta é uma versão brasileira de Miguel Falabella e irá estar também nos dias 19, 20 e 21 em Lisboa, no Teatro Tivoli, nos dias 25 e 26 vai para o Porto, no Teatro Sá da Bandeira. Depois em Sintra, no CC Olga Cadaval, no dia 27 de maio, e por fim em Braga, no Altice Forum Braga, no dia 28.

Mas as 'novidades' não ficam por aqui. "Paralelamente, o canal Globo prepara-se para estrear a novela ‘Mulheres Apaixonadas’ no dia 30 de maio, trama na qual Susana Vieira veste a pele de Lorena", diz ainda a nota enviada às redações.

