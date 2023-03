Susan Boyle, cantora que ficou conhecida após participar no programa de talentos 'Britain's Got Talent', fez uma rara aparição pública.

A artista, atualmente com 61 anos, posou para tirar fotografias com admiradores no Knock House Hotel, no passado fim de semana.

Na imagem em questão, Boyle surge com os donos do hotel.

"Foi um gosto receber a Susan Boyle no Knock House recentemente. A Susan é uma senhora fabulosa e adorámos tê-la de volta", refere-se na legenda da fotografia.



Vale notar que Susan tornou-se numa das concorrentes mais conhecidas do formato ao interpretar 'I Dreamed A Dream' dos Les Miserables.

Recorde a atuação:

