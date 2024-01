Para além dos já conhecidos concorrentes, a próxima gala do 'Dança Com as Estrelas' terá uma convidada muito especial.

Juliette, vencedora da edição de 2021 do 'Big Brother Brasil' e uma estrela muitíssimo popular neste país, vai estar no formato conduzido por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo. A informação foi entretanto divulgada nas redes sociais do formato.

"Juliette está neste momento em todos os tops da rádio e digital, foi a grande vencedora do 'Big Brother Brasil' e vai atuar no 'Dança com as Estrelas' este sábado", pode ler-se.

Juliette, importa sublinhar, tem atualmente 30 milhões e 700 mil seguidores no Instagram. Lançou recentemente os temas 'Ciclone', 'Falta de Atenção' e 'Quase Não Namoro', que somam milhões de visualizações no Youtube.

