Jessica Athayde partilhou na sua página de Instagram algo que tem sido muito comum nas redes sociais e que a deixa indignada. A atriz, de 37 anos, referiu-se aos vídeos que são feitos por professores em salas de aula.

"E professores que filmam aulas e publicam no Instagram? Sou a única que acha surreal um professor ter o telemóvel a filmar durante uma aula e ainda mostrar os miúdos? Mesmo de costas?", questionou a artista em tom de reflexão.

Recorde-se que Jessica é mãe do pequeno Oliver, fruto do relacionamento com Diogo Amaral.



© Instagram - Jessica Athayde

