No Dia Mundial da Criança os concorrentes do 'Big Brother', da TVI, tiveram oportunidade de partilharem entre si memórias de infância que os marcaram para sempre.

Neste âmbito, Soraia foi desafiada pela produção a recordar um episódio menos positivo. Procurando responder à questão que lhe foi colocada, a concorrente lembrou o dia em que a sua mãe e o seu irmão sofreram um grave acidente de viação.

"Lembro-me de estar na escola primária à espera da minha mãe me fosse buscar", começa por contra, sem conseguir conter as lágrimas. Levada pela avó de uma colega até ao local do acidente, a concorrente percebeu o que tinha acontecido. "Quando cheguei vi a minha mãe fora do carro e havia muito sangue por todo o lado", lembra.

"Foi uma memória horrível para mim, ver a minha família naquele estado... nunca me esqueci", diz, explicando que mais tarde soube que o irmão tinha partido a perna no acidente.

Reveja aqui as imagens.

