Sónia Jesus voltou a manifestar-se na sua página de Instagram, onde mostrou aos seguidores um carinhoso vídeo do companheiro, Vítor Soares, com o filho de ambos, Fabian.

Mas não ficou por aqui e confessou, mais tarde, que o noivo a tem ajudado muito com as crianças.

Ao referir que estava a deslocar-se até à escola da filha do meio, para a apresentação deste novo ano letivo, destacou: "Parte incrivelmente espetacular de ter o Vitó de volta é que me auxilia a 100% com as crianças. Neste momento só estou com a Naísa. Se não tivesse o Vitó, estava com as minhas três crias a trás de mim".

"É ótimo, espetacular, incrível tê-lo de volta, não só por tudo, mas também para me auxiliar com as crianças. Ele é incrível, é o melhor pai do mundo", acrescentou. Veja o vídeo que está na galeria.

Além de Naísa e Fabian, o casal tem ainda em comum a filha mais velha Maiara.

Vítor Soares, recorde-se, regressou a casa na semana passada depois de ter estado detido. Vitó, como é carinhosamente tratado, foi condenado a três anos de prisão por tráfico de droga, pena que completará em regime domiciliário.