Sónia Jesus esteve, na manhã deste domingo, a responder a algumas questões deixadas pelos seguidores nas redes sociais.

Depois de confessar que irá marcar presença na gala dos 30 anos da TVI, que irá acontecer mais logo, Sónia revelou como se encontra a situação do noivo, que continua detido.

"Aguardar julgamento", respondeu a ex-concorrente do 'Big Brother'.

Importa lembrar que Vítor Soares foi detido em junho do ano passado, no âmbito de um processo relacionado com tráfico de droga.



