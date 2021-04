À semelhança de outras figuras públicas - como Mafalda de Castro, João Baptista e Rita Pereira -, Pedro Fonseca fugiu do mau tempo e procurou um lugar ao sol num destino internacional.

Como revelou esta quinta-feira nas redes sociais, o ex-concorrente do 'Big Brother' aterrou no Dubai e está maravilhado com a cidade.

"Sol bom", escreveu na legenda da imagem que marca este início de férias.

