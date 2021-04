Rita Pereira e os amigos com os quais viajou nos últimos dias para as Maldivas tornaram-se o assunto do momento nas redes sociais. Juliana Herc ficou de fora da polémica, tendo sito a atriz e Gonçalo Peixoto os protagonistas de serviço.

Tudo começou com uma fotografia partilhada por Rita nas suas InstaStorires, onde o amigo surge de sunga e, na opinião de alguns internautas, com um dos testículos à vista.

A imagem deu tanto que falar que o designer de moda se tornou tendência no Twitter em Portugal.

Rita Pereira reagiu nas suas redes sociais à polémica, explicou o que verdadeiramente aconteceu e não resistiu a brincar com o tema.

"Eu já recebi mensagens e mensagens sobre muita coisa, agora… centenas de mensagens sobre o tomate de um amigo, é novidade nestes 18 anos de carreira. Muito obrigada por levarem o meu amigo Gonçalo a ser trend [tendência] do Twitter com o seu tomate. E já agora, não era o tomate dele, ok?", garante a atriz.

Para os mais curiosos, eis abaixo a fotografia que deu origem à polémica:

Gonçalo Peixoto nas Maldivas© Reprodução Instagram/ Rita Pereira

