Ayda Field, mulher do cantor Robbie Williams, retomou recentemente as gravações para o seu podcast - que já não era atualizado desde o Natal passado - para dar uma triste notícia.

A família enfrenta uma fase particularmente desafiante e a pandemia da Covid-19 não é a única razão: No início de 2020 a mãe de Ayda foi diagnosticada com um cancro do colo do útero.

"Em janeiro, a minha mãe foi diagnosticada com cancro do colo do útero em estágio 2. Espalhou-se para fora do colo do útero e era um tumor muito agressivo, então a juntar-se à doença de Parkinson e do Lupus, começou a batalha contra o cancro e, como o cancro era tão grande, [os médicos] decidiram que ela precisava imediatamente de quimioterapia e radioterapia diariamente, e de fazer uma cirurgia", explicou Ayda, cita a revista Hello.

O estado de saúde da sua mãe acabou por gerar mais preocupação devido ao novo coronavírus. Ayda explicou ainda que foi por essa razão que Robbie William esteve duas semanas afastado da mulher e dos filhos após regressar de uma viagem a Melbourne. O cantor teve todo o cuidado em não afetar a saúde da sogra, garantiu Ayda.

