Esta segunda-feira, dia 10 de julho, é uma data especial para Sofia Vergara. A atriz comemora o seu 51.º aniversário, uma data que está a celebrar em Itália.

"Acordar aqui no dia do meu 51.º aniversário! Ainda com saúde, sonhos e energia (apesar de já me doerem os joelhos, isso é verdade!), mas com muita alegria de viver!", escreveu, numa mensagem divertida. "Obrigada a todos pelas mensagens!", concluiu.

