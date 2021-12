Estará Sofia Sousa entre o leque de 13 concorrentes escolhidos para entrarem no 'Big Brother Famosos'? Os fãs da antiga participante da 'Casa dos Segredos' quiseram ter resposta a esta questão e, por isso, não hesitaram em colocar-lha diretamente.

Sem papas na língua, Sofia atirou: "Eu não sou famosa".

A 'mãe guerreira', como ficou conhecida pelo público, parece não ser um dos rostos que no dia 2 de janeiro irá entrar no maior reality show do país, mas há quem já esteja quase confirmado... Veja através do link abaixo o que disse Flávio Furtado a este respeito.

