Sofia Sousa e a filha, Yasmin Dafne, rumaram ao Gerês para uns dias de descanso que se seguiram ao sétimo aniversário da menina, fruto da relação anterior da ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' com Tierry Vilson.

As mini férias foram registadas para as redes sociais e uma das publicações que prendeu atenções mostra mãe e filha com looks a combinar - mais uma prova da relação cúmplice entre ambas.

"Só podia partilhar este lugar maravilhoso contigo, minha filha, o amor da vida da mamã! A princesa está a adorar estar aqui, aconselho tanto. [...] É simplesmente perfeito para descansar com os nossos pequeninos! E amanhã vamos dormir a ver as estrelas na nossa bolha do amor", afirmou Sofia Sousa na legenda das imagens.

