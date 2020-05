Sofia Ribeiro aproveitou as temperaturas quentes que esta sexta-feira se fizeram sentir em Portugal para concretizar o desejo de dar um mergulho na praia.

"Andei a adiar... Ao fim deste tempo todo... Hoje estava a precisar! Acho que nesta fase estamos todos... E caramba, é justo", começou por escrever a atriz na legenda de um conjunto de imagens que retratam o momento em que mergulhou no mar.

Prevendo as críticas dos que a poderiam julgar por fazer praia antes da abertura da época balnear, marcada para o dia 6 de junho.

"Mas antes que digam disparates... Não fui fazer praia. Fui só para entrar no mar. Entrei, sequei-me e vim embora. Sabem que mais? Soube-me pela vida! Parece que lavei a alma! Vi muita gente na praia mas ninguém perto de ninguém, com responsabilidade. Como deve ser. Que assim continue! Passinho a passinho até tudo isto terminar de vez. Até lá, recuperemos as nossas vidas, estas pequenas grandes coisas que nos dão ânimo e nos fortalecem, mas sempre com bom-senso e atenção. Só assim conseguiremos voltar a ser livres. Até que esse dia chegue, dou-me por feliz e muito grata pelo que tenho hoje", declarou Sofia.

Veja abaixo as imagens que registaram o momento:

Leia Também: Rita Pereira na praia com o filho mas com "distanciamento social total"