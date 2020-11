O dia 13 de novembro de ficará para sempre gravado na memória de Sofia Ribeiro. Foi precisamente neste dia que há cinco anos a atriz ficou a saber tinha cancro da mama.

Agora, vencida esta batalha, a atriz usa as suas redes sociais para num relato arrepiante contar detalhadamente o que sentiu naquele dia.

"Sexta-feira 13 de Novembro, 2015... Como assim um carcinoma? Desatei a rir, como sempre acontece desde de miúda quando fico muito nervosa. Vi que ele falava, mas não ouvia. Sabia que o médico me estava a dizer que o caroço que tinha era, afinal, um cancro, mas só sentia o barulho ensurdecedor", começa por escrever, citando um trecho do seu livro - 'Confia'.

"Na minha cabeça pensava que talvez fosse um engano, que talvez pudéssemos repetir os exames,mas o meu coração sabia que a minha vida estava prestes a mudar para sempre.Lembro-me do ar preocupado com que o médico explicava a “'esão na mama esquerda'. Lembro-me de perceber uma série de palavras que nunca julguei poder definir um estado e um caminho que seriam meus. Tratamentos, protocolos, quimioterapia, como assim?Então, e a minha vida? O que faço com ela enquanto o meu corpo decide se vive ou morre? E os meus? E onde coloco os sonhos, tudo o que ainda tenho para viver?", continua.

E agora, cinco anos depois, como se sente a atriz?

"Cinco anos depois... Sexta-feira 13 de Novembro de 2020... A minha vida nunca fez tanto sentido! O meu corpo esta bem, com saúde! Os meus sonhos, muitos já os concretizei, os que não, estão bem encaminhados. Passei o dia a trabalhar, a ter a sorte de fazer o que amo! E para ser perfeito, devia estar a jantar com os meus. Os amores da minha vida, os que há cinco anos me deram a mão e nunca mais a largaram. Devíamos estar juntos a celebrar, como é habitual neste dia. Mas estes estranhos tempos adiam este abraço. Ainda assim, hoje brindo e divido com vocês, porque hoje é e será para sempre dia festa. Cada dia um obrigada", completa, assinalando desta forma esta data tão marcante na sua vida.

