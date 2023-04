Sofia Oliveira é sempre inabalável no que ao comentário desportivo diz respeito, postura que é um pouco diferente no plano pessoal. A comentadora da CNN Portugal esteve à conversa com Manuel Luís Goucha na tarde desta sexta-feira, dia 14 de abril, em mais uma edição do programa que o comunicador tem em nome próprio na TVI.

Por lá, Sofia elogiou a namorada, Rita, que a surpreendeu com o envio de uma carta com um bonita declaração.

"Ela é apaixonante", disse, depois, Sofia Oliveira, visivelmente emocionada com o que acabara de ouvir.

Antes disso, Sofia já havia destacado várias qualidades da companheira, sublinhando que Rita tem "o coração no lugar certo".

Veja aqui este ternurento momento.

