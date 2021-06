Com a chegada do verão, é tempo de atualizar as redes sociais com uma nova fotografia apaixonada. Assim foi na página oficial de Instagram da princesa Sofia da Suécia e do marido, Carl Philip.

O casal deu as boas-vindas à estação quente com a publicação de um registo em que aparecem sentados de mãos dadas num campo verdejante. A imagem dá também nas vistas por surgirem com roupas descontraídas.

Recorde-se que Sofia e Carl Philip vivem uma fase particularmente feliz do seu casamento depois de terem sido pais pela terceira vez em março. O casal deu as boas-vindas ao pequeno Julian, que se veio juntar aos irmãos Alexander e Gabriel.

