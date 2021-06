O afastamento do príncipe Harry e de Meghan Markle da família real britânica, bem como a saída do príncipe André da vida pública, na sequência do escândalo com Jeffrey Epstein, trouxe várias mudanças à dinâmica da monarquia inglesa.

No meio desta 'confusão', uma das pessoas que acabou por passar para as luzes da ribalta, conforme evidencia a revista Hola, foi Sofia, condessa de Wessex, mulher do filho mais novo da rainha Isabel II, o príncipe Eduardo.

Apesar de sempre ter sido um dos membros mais discretos da família real, aos poucos, Sofia vê o seu protagonismo a aumentar, algo que se evidenciou após a morte do príncipe Filipe, no passado mês de abril.

Tendo isto em conta, na presente galeria poderá ver os visuais usados até ao momento pela condessa de Wessex nas corridas de cavalo de Ascot, um evento que reúne vários membros da realeza.

