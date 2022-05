Completaram-se esta quinta-feira, 26 de maio, quatro anos desde que Sofia Arruda subiu ao altar para trocar alianças com David Amaro. A data foi agridoce para atriz, que sofreu um susto de saúde e teve de ser assistida no hospital.

Depois de ter partilhado que estava nas urgências devido a uma "infeção bacteriana", a atriz assinalou nas redes sociais o aniversário de casamento com um vídeo no qual folheia um álbum com memórias do grande dia. Na legenda citou a letra da música 'Perfect', de Ed Sheeran.

Recorde-se que Sofia Arruda e David Amaro são já pais de um menino, Xavier, que celebra três anos em julho.

