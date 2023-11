Depois de ter anunciado no início do mês a segunda gravidez, Sofia Arruda revela o sexo do bebé que está para nascer.

Este domingo, dia 12 de novembro, numa publicação que fez na sua página de Instagram, a atriz contou que está prestes a dar as boas-vindas a uma menina.

"É uma menina", escreveu junto de algumas imagens do chá de revelação. Veja abaixo:

De recordar que Sofia Arruda e o marido, David Amaro, já são pais de um menino, o pequeno Xavier, de quatro anos.