Sofia Arruda fez uma nova partilha na sua página de Instagram, tendo abordado desta vez as noites com o filho, Xavier, de quatro anos.

O menino, conta, adormece na caminha dele mas continua a ir ter com os papás durante a noite. Ainda assim, já nota uma "grande evolução".

"Adormeceu na sua caminha sozinho em cinco minutos, nem tanto. Fiquei ali sentada no pufe (se fico sentada na cama com ele demora mais tempo a adormecer porque está sempre a tentar tocar em alguma parte do meu corpo)", começou por relatar na noite desta quarta-feira.

"Sinto que desde que adormece sozinho dorme mais horas seguidas na cama dele, mas ainda 'foge' para a minha cama. Hoje, por exemplo, veio para a minha cama eram cinco da manhã", partilhou de seguida.

Ainda assim, destaca: "Sinto uma grande evolução, ele vinha à meia noite ou à uma [da madrugada]. Pontapés nas costas desde a meia noite é pior". Veja na galeria o vídeo que acompanha a mensagem da atriz.

De recordar que Sofia Arruda está neste momento grávida pela segunda vez. A atriz aguarda a chegada de uma menina, fruto do casamento com David Amaro.

