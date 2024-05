Sofia Arruda tem vindo a 'derreter' os seguidores da sua página de Instagram com amorosas imagens da filha mais nova, a bebé Olívia. Ainda esta terça-feira publicou um novo vídeo (e muito ternurento).

"Quem nunca depois de almoço", escreveu a mamã junto do vídeo da bebé Olívia, que aparece a 'lutar contra o sono'. Veja na galeria.

De recordar que a menina nasceu no passado mês de abril e é fruto do casamento da atriz com David Amaro. O casal tem ainda em comum o filho Xavier, de quatro anos.