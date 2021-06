De férias com a família no Algarve, Sofia Arruda mostrou aos seguidores que começou a semana da melhor forma: com os pés na areia e na companhia do filho, o pequeno Xavier.

"Começamos a semana a aprender na sala de aulas da natureza", afirmou ao partilhar imagens, registadas pelo marido, em que aparece com o bebé à beira-mar.

Mais uma vez, o filho da atriz e de David Amaro deixou os fãs derretidos. Veja abaixo as fotografias que marcaram este início de semana no sul do país.

