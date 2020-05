Sofia Arruda viveu esta terça-feira, dia 26, um dia muito especial. A atriz e o marido, David Amaro, completaram dois anos de casamento. Data que fizeram questão de assinalar com um jantar a dois.

"Nosso aniversário! Dois anos de um dia magnífico que vamos guardar para sempre na memória. O que desejamos é continuar a viver com saúde lado a lado, com a nossa família e amigos porque com vocês tudo faz mais sentido", escreveu Sofia nas suas redes sociais ao partilhar a fotografia que registou o momento de celebração.

Ora veja:

Leia Também: Sofia Arruda celebra 10 meses do filho com vídeo encantador