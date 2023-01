Sofia Arruda revelou esta terça-feira, dia 10 de janeiro, que se encontrava doente. Dois dias depois, a atriz voltou às redes sociais para atualizar o seu estado de saúde.

"Só para saberem que estou viva", começou por escrever Sofia.

"Ainda em casa, mas a melhorar. Ontem ainda fui à urgência, mas depois de um cocktail de medicação injectável comecei a sentir melhorias. Não sabem bem o que me aconteceu, mas parece que não é Covid nem nada viral, por isso amanhã volto às gravações do 'Look at Me' e deixo à Francisca Barros [maquilhadora] a árdua tarefa de me tirar esta cara de doente ", completou.

