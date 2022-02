A SIC colocou no ar este sábado, dia 19, a entrevista que há um ano Daniel Oliveira fez a Sofia Alves no âmbito do programa 'Alta Definição'.

Um dos mais impactantes momentos da conversa aconteceu quando a atriz recordou o grave problema de saúde que quase lhe tirou a vida.

"Aos dois tinha uma doença recolhida e os médicos diziam que não havia hipótese nenhuma de sobrevivência. Foi um período negro na vida dos meus pais", lembra Sofia, que só depois de uma ida às urgências encontrou esperança na cura.

"Houve ali a mão de Deus quando já não havia esperança", recorda, explicando que até então era uma bebé com febres altas, convulsões e que até chegou a desenvolver Hepatite.

Mais tarde, entre os cinco e os seis anos, perdeu inesperadamente a audição e precisou de uma operação. A cirurgia era demasiado cara e os seus pais nunca conseguiriam pagá-la, aqui a atriz voltou a contar com a generosidade de um médico que mesmo sem o dinheiro suficiente a operou.

Mais recentemente, Sofia Alves, atualmente com 48 anos, venceu um cancro de pele que lhe foi diagnosticado depois de notar um sinal estranho na zona inguinal.

"É nessas alturas que tu pensas, eu sei lá o que é o dia de amanhã. É nessas alturas que vais buscar a fé e foi assim que aconteceu comigo", revela a atriz, que está agora completamente restabelecida.

Leia Também: Aos 95 anos, rainha Isabel II está com Covid-19