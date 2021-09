Sofia Alves juntou-se ao vasto leque de figuras públicas que nas últimas horas usaram as suas redes sociais para homenagear Igor Sampaio. João Luís Duarte Ferreira, verdadeiro nome do ator, morreu esta sexta-feira, aos 76 anos, depois de ter sido hospitalizado na sequência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

"Infelizmente as perdas acompanham-nos ferozmente este ano...

Ver partir desta vez um querido amigo e grande profissional como era o Igor Sampaio é uma dor que me deixa sem palavras", lamenta a atriz ao partilhar uma fotografia do colega e amigo.

"Muito obrigada por tudo o que me deste em tantos trabalhos que fizemos juntos. Até sempre, meu querido", termina.

