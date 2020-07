A sobrinha da princesa Diana, Amelia Spencer, está noiva de Greg Mallett, com quem namora há 11 anos.

Mallett fez questão de destacar a boa notícia no Instagram, esta segunda-feira. "Este foi o melhor dia da minha vida", começou por afirmar na legenda de um conjunto de imagens onde aparece ao lado de Amelia, que mostra orgulhosamente o anel de noivado. Fotografias que pode ver na galeria.

"No dia 22 de julho de 2020 pedi ao amor da minha vida que passasse o resto da vida comigo e ela disse SIM. Não podia estar mais feliz e amo-te com todo o meu coração, Amelia", acrescentou.

A sobrinha da princesa Diana fez questão de reagir à publicação do agora noivo e comentou: "Não podia amar-te mais. Dia mais feliz da minha vida".

Por sua vez, o pai de Amelia, Charles Spencer, também destacou a notícia no Twitter. "Estou tão feliz por a minha filha Amelia ter ficado noiva do namorado de há 11 anos. [...] Gosto do facto do Greg ter pedido a minha bênção antes de a pedir em casamento. Muito gentil", escreveu.

Recorde-se que a irmã de Amelia, Kitty Spencer, de 29 anos, também ficou noiva recentemente, de Michael Lewis, de 61.

Leia Também: Vítor Baía pede Andreia Santos em casamento