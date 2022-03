Completa-se esta segunda-feira, 14 de março, um ano desde que Beatriz Gosta deu as boas-vindas à filha, Luiza.

A data foi destacada nas redes sociais logo nos primeiros minutos do dia com um vídeo amoroso da menina. "Um ano de Luiza com Z. Sobrevivi", escreveu a mamã babada na legenda.

A caixa de comentários encheu-se de reações, nomeadamente da fadista Gisela João e do músico Filipe Gonçalves.

