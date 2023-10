Que Margarida Corceiro é uma atriz revelação, já todos sabemos. No entanto, o que não sabíamos é que também a cantar tem muito talento.

Margarida mostrou-se, na manhã deste sábado, dia 7 de outubro, a cantar ao lado de Tomás Taborda, com quem contracena na série 'Morangos com Açúcar'.

Os dois surgem a interpretar uma parte do tema 'Can't Help Falling In Love', de Elvis Presley, sendo que terminam depois a rir.

Vale lembrar que, embora ainda não tenha sido confirmado, espera-se que a nova temporada de 'Morangos' tenha, à semelhança das anteriores, momentos de música e de dança.

Veja na galeria o vídeo em que Margarida Corceiro e Tomás Taborda cantam.

