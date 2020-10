Já passaram largos meses desde que Meghan Markle e Harry anunciaram que um dos projetos ao qual se iam dedicar nesta fase pós-realeza seria ao site Archewell, dedicado à filantropia e temas sociais. Contudo, segundo nota a revista Hello, a plataforma só agora ficou disponível.

Desde terça-feira, dia 20, que é possível aceder ao site, que numa primeira fase apenas apresenta um fundo nude com a explicação do termo Archewell: Arche é uma palavra grega que significa fonte de ação, Well significa um lugar profundo.

Como funciona? Após inserir um e-mail de acesso, espera-se que caiam na caixa de entrada comunicados sobre as iniciativas organizadas pelo casal, assim como outras informações alusivas aos temas que pretendem explorar.

Curioso? Pode aceder aqui.

Leia Também: Harry e Meghan Markle lidam com nova ameaça. Mas não é aquilo que pensa