A cantora Sinéad O'Connor não irá subir ao palco nos próximos meses. A artista cancelou todos os concertos agendados, cinco meses após a trágica partida do filho, Shane O'Connor. O jovem, de 17 anos, morreu em janeiro.

Numa nota partilhada pela agência de Sinéad O'Connor, destacam que não foi fácil para a cantora cancelar os próximos espetáculos, mas que "teve que tomar esta decisão para o bem da sua própria saúde e bem-estar".

"Gostaríamos de anunciar respeitosamente que, devido ao luto contínuo pela trágica perda do seu amado filho Shane no início deste ano, a Sinead O'Connor não irá atuar ao vivo em 2022", pode ler-se no comunicado.

Na mesma nota, agradecem ainda o "apoio e compreensão" dos amigos e fãs da cantora. "O amor que têm demonstrado tem sido uma grande fonte de conforto e paz para a Sinead", completaram.

